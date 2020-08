Van Nek beste Nederlander op EK: ‘Reed met mes tussen de tanden’

Op het EK Dressuur in Hongarije wist Lara van Nek in de individuele titelstrijd de zesde plaats te veroveren in een sterk deelnemersveld. De vijftienjarige amazone uit Wijdewormer reed met haar Baumann’s Despino NRW naar exact 76%. Het goud is voor de dit kampioenschap ongenaakbare Lucie-Anouk Baumgürtel, deze Duitse amazone reed maar liefst 82,35% bij elkaar; een nieuw record op het pony-EK.

Bondscoach Imke Schellekens-Bartels toont zich tevreden met de prestaties van haar pupillen. “Lara reed gisteren al een ijzersterke proef, daar was ik heel trots op. Lara is er eentje die met het mes tussen haar tanden rijdt en er helemaal voor gaat. In een keertwending liet ze nog een puntje liggen, dat kan gebeuren als je risico neemt.”

‘Proef met een prachtige aanleuning’

Jill Bogers en First Hummer kwamen tot 74,21% en dat betekent de negende plaats. “Een proef met een prachtige aanleuning en veel energie. Jill vond het een beetje spannend in de landenwedstrijd, dat was er in de individuele proef duidelijk vanaf en zo reed ze een net wat betere proef.”

‘Pony mooi los in de bovenlijn’

Sita Hopman en Brouwershaven Uthopia II werden elfde door 72,64% bij elkaar te rijden. “Een vloeiende proef, waarin haar pony mooi los in de bovenlijn bleef. Sita had zelf nog wat hoger willen staan. Als zij in de kür op muziek nog wat meer gas kan geven, kan ze nog wel wat klimmen in het klassement.”

‘Een nette proef’

Jill Kempes verkreeg met haar Next Black Magic 70,70% en de zeventiende positie. “Een nette proef”, meent Imke. “Jill had zelf met wat meer power willen rijden, want als vierde Nederlander is het jammer dat je geen kür mag rijden.”

‘Duitsers ongelooflijk sterk’

“Er moet nog heel wat gebeuren voor een individuele kürmedaille”, blikt de bondscoach vooruit op de kür op muziek. “De Duitsers zijn ongelooflijk sterk en de Denen heb ook een paar goede pony’s. Wie weet wat er morgen gebeurt, maar ook zij laten geen punten liggen. Vooral Lara moet doen wat ze kan en geen punten laten liggen. Misschien dat ze dan nog een paar plekken kan stijgen.”

Klik hier voor de volledige uitslag.

Bron KNHS