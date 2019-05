Van Nek: ‘Dit is een mooie bekroning na drie jaar bij de Children’

Lara van Nek heeft met haar mooie merrie Amazing Comeback de titel bij de Children gewonnen. Na een ruime voorsprong in de eerst proef kwam de titel niet in gevaar. Zilver ging naar Anniek van Dulst, en de bronzen medaille werd uitgereikt aan Senna Evers.

“Dit is een mooie bekroning na drie jaar bij de Children. Vorig jaar was ik tweede achter Sanne Buijs met Happy Feet en dan nu de titel”, vertelt Lara, nadat ze net bij de pony’s gestart is in de observatiewedstrijd gelijk na de prijsuitreiking.

Amazing Comeback

“Mijn vertrouwde paard Fariska had een kleine blessure. Die mag ik binnenkort weer gaan rijden. Daar ga ik mee naar Exloo. Amazing Comeback werd eerst gereden door Peter de Boer en mijn trainer Yessin. Nu rijd ik haar een maand. Amazing heeft meer beweging dan Fariska, die is eleganter. Amazing is niet makkelijk om te rijden. Ze kan nog wel wat drammen. Fariska kan je zo opstappen en op wegrijden.” Amazing Comeback, die de stamboeknaam Atilinda heeft, combineert het sporten met de fokkerij. Haar bekendste nakomeling is de KWPN-kampioenshengst Jameson RS2.

Tweede titel voor Stal 104

De titel van Lara en de merrie Amazing Comeback is al de tweede dit weekend voor Stal 104 van haar ouders Patrick van Nek en Willeke Bos. De merrie Fynona waarmee Marten Luiten Juniorenkampioen werd is ook in bezet van Stal 104. Fynona is de volle zus van de hengst All at Once, waarvan Amazing Comeback al de kampioensmerrie Jatilinda bracht.

‘Dat was heel leuk’

Anniek van Dulst eindigde op zilver in het kampioenschap, nadat ze met haar appaloosa E-pony Isala’s Arielle met een fijne, correct en actieve proef de finale van het NK won met een percentage van 72.321. “Dat was heel leuk. Hij liep heel fijn. Ik had echt niet verwacht hier tweede te worden. Ik rijd met hem ook Z2 en we zijn nu volop bij de Children bezig. Een paar weken geleden waren we al twee keer eerste in onze internationale wedstrijd in Saumur. Dus het gaat goed. Ik ga nu op naar het EK”, lacht de viertienjarige Anniek.

Happy Feet

Het brons ging naar Senna Evers en haar bekende paard Happy Feet, die in 2017 in Roosendaal gehuldigd werd als Europees kampioen. Senna vormt sinds kort een combinatie met Happy Feet en daarmee al weer snel succesvol.

Bron: KNHS/Horses.nl