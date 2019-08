Van Norel wil met Expression handen vrij houden

Het was oplettende mensen al opgevallen: Expression heeft niet langer 'N.O.P.' achter zijn naam staan. Eigenaar Van Norel heeft na afloop van het éénjarige contract geen gebruik gemaakt van de optie tot verlenging.

“Wij hadden destijds onderling al verschillende meningen, toen ze vroegen of we Expression bij het N.O.P. wilden doen”, vertelt André van Norel. “Ik was daar op tegen, mijn broer en mijn vader waren vóór. Maar in de tussentijd is mijn vader van mening veranderd.”

Avontuur richting Tokio

In meerderheid wil de familie Van Norel haar handen dus vrij houden. “Het is helemaal niet zo dat we de hengst nu per se willen gaan verkopen. Ergens lokt het avontuur richting Tokio ons nog steeds wel. Maar als er een keer iemand voorbij komt die het ons heel moeilijk maakt, dan willen we de handen vrij hebben.”

N.O.P.-bijdrage

Van Norel merkt op dat verkoop van een N.O.P.-paard contractueel wel kan, maar dat dit financieel voor de eigenaar geen aantrekkelijke optie is. “We zijn het N.O.P. erkentelijk voor hun ondersteuning, maar als je ziet wat de bijdrage feitelijk voorstelt, dan kan je daar eigenlijk niet het risico voor lopen.”

In goed overleg

N.O.P.-bestuursvoorzitter Ieko Sevinga wil over het vertrek van Expression uit het N.O.P.-pakket niet veel zeggen. “Het N.O.P. knipt de olympische periode van vier jaar in twee stukjes, zodat er halverwege steeds een natuurlijk moment ontstaat om een verbintenis met elkaar aan te gaan of te beëindigen. In goed overleg met de eigenaar van Expression is besloten om het contract niet voort te zetten.”

Blessure

Door een blessure verloor Diederik van Silfhout met Expression zijn kans op deelname aan het EK in Rotterdam, later deze maand. Volgens André van Norel is de hengst op de weg terug. “De dierenarts was bij de laatste controle goed tevreden.”

Bron: Horses.nl