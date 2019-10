Van Peperstraten blijft nu Luiten voor in Exloo

Gisteren bleef Marten Luiten bij zijn internationale Young Riders debuut in Exloo Daphne van Peperstraten nog voor. Vanmorgen waren de rollen omgedraaid. In de Individuele proef stuurde Van Peperstraten haar Greenpoint's Cupido (Johnson x Duko) naar de zege met 74.853%. Luiten moest nu genoegen nemen met de tweede plaats, hij kreeg met Fynona (Ampère x Gribaldi) 73.676%.

Daphne van Peperstraten reed met haar Johnson-zoon Greenpoint’s Cupido een foutloze proef waarin het galopgedeelte de meeste 8-ten werden gescoord. Twee juryleden zetten haar dan ook op de eerste plaats, alleen het Belgisch jurylid Van Daele op C vond Marten Luiten net iets beter. Van Peperstraten kreeg een totaal van 74.853% wat een nieuw pr betekende in de individuele Young Riders proef.

Een procentje minder, 73.676%, kreeg Marten Luiten en de Ampère-dochter Fynona. Een klein hakkeltje in de serie om de vier was het enige minpuntje in de verder mooie proef met veel zevens en achtten.

Op ruime achterstand werd de Belgische Baudine Pieters derde met de tweede Ampère-nazaat in de top drie, Elbrasco L. Het paar scoorde 68.333%.

Bron Horses.nl