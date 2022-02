Van Rooij, Weggelaar, Van Hof en Dicker winnen KNHS – Anemone Horse Trucks Cup Someren

In Someren werd vrijdag de eerste competitiewedstrijd van de KNHS - Anemone Horse Trucks Cup verreden. Beste Young Rider was Evi van Rooij. Zij reed MDH Avanti, het voormalig GP-paard van Anne Meulendijks, naar 69,216%. Rowena Weggelaar werd beste Junior met met Klieveer's Don Quichot 69,646% . Bij de pony’s was Veerle van Hof met Equine Parks Xander (v. Orchard Boginov) met 72,476% ruimschoots de beste. Robin Dicker was met Helena een klasse apart bij de children. Zij scoorden 77,700%.

De rubrieken werden gejureerd door Dirk de Haas, Ellen van den Berg en Willemien Blanken. De Haas over de winnaars: “Evi de Rooij reed een geweldige proef met een super draftour. De aanleuning zou iets constanter mogen en in één pirouette was de afstemming nog niet helemaal fijn. Dit is een hele mooie combinatie met veel potentie voor de toekomst. Rowena Weggelaar reed bij de junioren de meest stabiele proef. Het was een constante proef maar haar paard mag nog wat beter op lengte blijven in de hals. Het niveau van de top bij de pony’s was super bemoedigend”, vervolgt De Haas. “Veerle van Hof heeft een fijn bewegende pony die ontzettend vriendelijk naar de hand toe werd gereden. Bij de Children sprong de proef van Robin er ruimschoots bovenuit. Een heel vriendelijk beeld en Robin zat er keurig op. Haar proef was echt genieten”.

Lees het gehele bericht hier

Bron: KNHS