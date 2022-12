Van Rooijen – Heuitink pakt ook kür met Gaudi Vita

Joyce van Rooijen-Heuitink won vrijdag al de PSG in Kronenberg met Gaudi-Vita (v. Apache). Zondag was ook de kür op muziek op Intermédiair I niveau voor de combinatie. Met 75,892% bleven ze Marlies van Baalen en Jacky Kennedy DVB (v. Damsey FRH) net voor. De derde plaats was ook voor een Nederlandse amazone: Jonna Schelstraete met Ironman (v. Ironman H).