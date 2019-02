Van Silfhout en Expression N.O.P. bovenaan in Le Mans

Diederik van Silfhout en Expression N.O.P. (v.Vivaldi) laten van zich horen in Le Mans. Na een derde plaats in de Grand Prix van vrijdag, was het duo vandaag de beste in de Grand Prix Special.

Van Silfhout en Expression N.O.P. verschenen vorig jaar in Rotterdam voor het laatst aan de start. Waar het duo vrijdag al goed was voor een derde plaats, voerden Diederik en Expression vandaag het klassement aan. Een score van 71,617% was genoeg voor een nipte overwinning.

Top drie

Marcus Hermes, tweede op vrijdag, behaalde met Zinq Abegglen FH (v.Ampere) 71,298% en moest daarmee achter onze landgenoot plaatsnemen. De winnaar van vrijdag Nicolas Wagner moest deze keer genoegen nemen met een derde plaats. De Luxemburger kwam met Quater Back Junior (v.Quater Back) niet verder dan 70,936% en bezette daarmee de derde trede van het podium.

