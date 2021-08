Van Silfhout en Veeze bovenaan in Subli Competitie Tolbert

De derde selectiewedstrijd voor Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden werd zaterdag 21 augustus verreden in Tolbert. Een grote groep deelnemers was afgereisd naar Groningen om hun beste beentje voor te zetten in de rubrieken voor vier- en vijfjarige dressuurpaarden. De hoogste score van de dag ging naar de vijfjarige Lavatijn Van Kairos (v. Expression) onder het zadel van Diederik van Silfhout. Bij de vierjarigen eindigde Bart Veeze met My Lena ZL bovenaan.

Vijfjarigen

Het strijdtoneel voor deze selectiewedstrijd van de Subli Competitie was de HJC Manege in Tolbert die alles tot in de puntjes hadden geregeld voor alle deelnemers. In de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden konden de juryleden Berends en Lindeman veelal hoge punten kwijt aan de combinaties in de ring. De hoogste score was voor Diederik van Silfhout die voor de proef met zijn vijfjarige hengst Lavatijn Van Kairos (v.Expression) maar liefst 85,4 punten kreeg.

Jurylid Patrick Berend was na afloop erg te spreken over de wijze waarop de paarden in deze rubriek werden voorgesteld: ‘Het viel ons op dat er eigenlijk door alle ruiters heel vriendelijk werd gereden en de paarden zeer netjes werden voorgesteld. Met harmonie, van de hand af en op een mooie lengte. Voor ons als jury was het echt genieten. De combinaties en de positieve wijze van rijden bieden veel perspectief voor de toekomst. Zeker de kopgroep waren we heel enthousiast over. Natuurlijk kan er maar één de allerbeste zijn en dat was deze wedstrijd Diederik van Silfhout met Lavatijn Van Kairos (v.Expression). Dit paard scoorde heel hoog op alle drie de gangen met de galop als echte eyecatcher. Absoluut een fijn beeld om naar te kijken. Net als de nummer twee Vai Bruntink met Barton VDL (v. Bordeaux). Jammer was alleen dat er in de proef een paar kleine rommeltjes zaten waardoor de punten iets lager uitvielen. We waren ook heel erg verrast door de nummer drie Svenja Grimm met Lafayett (v. Ebony). Dit paard met drie goede gangen werd heel vriendelijk en correct voorgesteld. Heel leuk om te zien dat een minder bekende combinatie ook hoog kan eindigen in de wedstrijd als er gewoon netjes wordt gereden. Ook een vermelding waard is de prestatie van Bart Veeze die met Supreme 80,80% scoorde. Supreme is absoluut een fenomenaal paard waar we echt van hebben genoten. Het is alleen zonde van de spanning in de stap, anders had deze combinatie ook zomaar bovenaan kunnen eindigen.’

Diederik van Silfhout met Lavatijn Van Kairos. NHPhoto.nl

Vierjarigen

De paarden in de rubriek voor vierjarigen werden in Tolbert beoordeeld door juryleden Groen en Osterholt. Ook in deze rubriek waren er mooie scores voor de deelnemende combinaties, met name in de kopgroep. Bart Veeze schreef met My Lena ZI deze rubriek op zijn naam met een score van 82 punten. Vlak daarachter eindigde Sharon van Dijk met Montreux (v. Gunner KS) op de tweede plek met 81,20%. Het podium werd aangevuld met Vai Bruntink met Minte Lena (v. Wynton) op de derde plaats.



Uitslagen Subli Competitie Jonge Dressuurpaarden 21 augustus Tolbert

Vierjarigen

1. Bart Veeze – My Lena ZI (v.Blue Horse Zack) 82,00

2. Sharon van Dijk – Montreux (Gunner KS) 81,2

3. Vai Bruntink – Minte Lena (v.Wynton) 80,2



Vijfjarigen

1. Diederik van Silfhout – Lavatijn Van Kairos (v.Expression) 85,4

2. Vai Bruntink – Barton VDL (v.Bordeaux) 82,40

3. Svenja Grimm – Lafayett (v.Ebony) 81,20

De volgende wedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden wordt verreden op 5 september in Werkendam. Kijk voor de volledige kalender op www.subli.nl/competitie-jonge-dressuurpaarden.

Bron: Persbericht