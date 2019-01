Van Silfhout gaat met nieuwe troef Scholtens en Apache voorbij

Op de Subtopwedstrijd in Beuningen maakte Diederik van Silfhout zijn debuut met de hengst Etoile Riche d'Apardi (Sir Oldenburg x Lancet), die voorheen werd uitgebracht door Stéphanie Beek-Peters. Met 74,49% voor zijn Intermédiaire II-proef bleef de ruiter een kleine halve procent voor op Emmelie Scholtens, die KWPN-hengst Apache (UB40 x Krack C) voor het eerst sinds Tryon weer de ring in reed.

“Etoile staat nu drie maanden bij ons op stal. Hij heeft goed in de Lichte Tour gelopen en zijn eigenaren willen hem graag naar de Grand Prix hebben”, vertelt Van Silfhout. “Hij was nog een beetje groen in het Grand Prix-werk, dus daar zijn we hard mee aan de slag gegaan.”

Goede punten

De training heeft zijn vruchten afgeworpen en in Beuningen liet de ruiter een goede proef zien. “Ik ben heel bij met hoe het is gegaan. Etoile liet een hele mooie piaffe- en passagetour zien, springt goede series en draaide mooie pirouettes. Hij scoort goed op de zware oefeningen en is ook nog eens een heel mooi paard om te zien.”

Altijd afwachten

Hoewel de hengst in de ring net zo voelde als thuis in de ring, had Van Silfhout niet verwacht direct met een dergelijke score de ring uit te komen. “Het is altijd afwachten als je voor de eerste keer met een paard op concours gaat. In het eerste gedeelte voelde hij nog iets gespannen, maar dat vloeide al snel af.”

Overstap naar Grand Prix

Aanstaande zaterdag rijdt hij de hengst in Velddriel nog een keer in de Intermédiaire II. “Als dat goed gaat kijk ik of we de overstap naar de Grand Prix kunnen maken. Er is geen haast mee, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat hij een keer verkocht wordt”, aldus Van Silfhout.

Rentree Apache

Emmelie Scholtens mocht het rode lint ophalen met een score van 74,08% in de Grand Prix. “We begonnen heel sterk aan de proef, maar in de galop kreeg ik een paar kleine afwerkingsfoutjes”, licht de amazone toe. “Dit was voor Apache weer zijn eerste wedstrijd sinds Tryon. Daar waren de omstandigheden wat lastiger en voelde hij wat moe aan, maar hij is nu heel fit en vrolijk.”

Jumping Amsterdam

Over ruim twee weken staat Jumping Amsterdam voor het duo op de planning. “Ik heb Apache al best een tijd niet meer op een nationale wedstrijd gereden. Buiten was het iets stormachtig en hij vond het allemaal een beetje spannend, maar ik wilde hem graag meenemen in aanloop naar Amsterdam. Ik heb nu weer wat om aan te werken en hoop de foutjes van vandaag dan niet meer te maken”, aldus een enthousiaste Scholtens.

Van Es naar derde plaats

De top drie in Beuningen werd compleet gemaakt door Saskia van Es. Met Elastico (Johnson x Concorde) realiseerde ze met haar Intermédiaire II een knappe score van 70,29%. Diederik van Silfhout eindigde ook nog eens op plaats vier. Hij stuurde Decor Siebenstein (Sir Donnerhall I x Diamond Hit), die voorheen werd gereden door Mireille van Kemenade, naar 68,97%.

Bron: Horses.nl