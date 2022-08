Van Silfhout: ‘Toekomst ziet er veelbelovend uit’

De Nederlandse dressuurploeg is knap vijfde geworden in de landenwedstrijd van het wereldkampioenschap in Denemarken. Daarmee heeft het team van Alex van Silfhout als eerste Nederlandse sportploeg een ticket bemachtigd voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024. De bondscoach: "In deze paarden zit nog heel veel groei."

Zoals verwacht was de gouden medaille voor het sterke Deense team. Op zilver zien we de Britten, wat zeker een medaille met een oranje tintje genoemd kan worden: het team bestaat volledig uit Nederlandse paarden en hun kopvrouw Charlotte Fry is in Nederland gevestigd. Brons is voor Duitsland en de Zweden hadden een kleine voorsprong op Nederland. Individueel stond Dinja van Liere heel knap als derde opgesteld.

‘Kriebels gekregen’

“De laatste tijd begon ik de kriebels te krijgen”, vertelt bondscoach Alex van Silfhout. “Het kon maar zo zijn dat er mooie dingen gingen gebeuren in Herning, want de ruiters kwamen steeds meer in vorm. De groei was duidelijk zichtbaar. Het had zomaar gekund dat we een plekje waren opgeschoven. Het kan altijd beter, maar richting de toekomst ziet het er veelbelovend uit. Ik heb daar een goed gevoel bij.”

Parijs 2024

Zagen we in Herning ook de paarden die het in Parijs mogen waarmaken? “In deze paarden zit nog heel veel groei. We weten niet wat er in de toekomst nog meer boven komt drijven en wat er over volgend jaar en het jaar daarop meedoet. We zijn hier met jonge paarden, waar we nog veel van verwachten.” Het Nederlandse team kende amazones met veel ervaring, waarvan er twee hun debuut maakten op een internationaal kampioenschap. Hun paarden zijn allemaal negen en tien jaar oud en waarschijnlijk nog in de lente van hun carrière. Dat stemt de bondscoach positief: “Ik werd heel blij van Hermès en Dinja van Liere, die ondanks een paar mindere momenten al zo’n score neerzetten. Bij Emmelie Scholtens en Indian Rock is ook heel veel potentie te zien. Van Thamar Zweistra en Hexagon’s Ich Weiss wist ik dat ze een goede Grand Prix konden rijden, je ziet haar ervaring in de manier waarop ze heel secuur die Grand Prix doorrijdt en afwerkt. Marieke van der Putten rijdt met een eveneens relatief onervaren paard, Toerveslettens Titanium haar eerste kampioenschap en de spanning in de ring wist ze heel goed op te lossen, daar verwacht ik veel van.”

Terugkomst Gal en Minderhoud?

Met de sabbatical van Edward Gal en het uitvallen van het toppaard van Hans Peter Minderhoud leek het even spannend te worden, voorafgaand aan dit seizoen. “Ik word blij van het feit dat het in Nederland niet meer op twee of drie man vastzit. Bij uitval van een teamlid staan we niet meer langs de kant. We kunnen bouwen op mensen die veel ervaring hebben en qua paardenmateriaal kunnen we goed vooruit. Ik reken voor 200 procent op de terugkomst van Hans Peter en Edward in het team. Dan ontstaat er echt serieuze competitie in Nederland en dan zou het in Parijs mogelijk moeten zijn.”

Bron: KNHS