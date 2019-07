Van Silfhouts Expression door kleine blessure niet naar Aken

Bondscoach Alex van Silfhout moet zijn dressuurteam voor de Nations Cup in Aken wijzigen. De Vivaldi-zoon Expression van zijn zoon Diederik is door een kleine blessure uitgeschakeld. Deze week liep de tienjarige hengst een verrekking op en het zomerseizoen is voor het paar voorbij.

Samen met Marlies van Baalen en Adelinde Cornelissen zou Diederik van Silfhout met Expression het Nederlandse team vormen voor de landenwedstrijd in Aken. Maar de blessure bij het paard zet een flinke streep door de plannen van Van Silfhout.

Alex van Silfhout legde vanmorgen aan Horses uit: “Deze week liep Expression een kleine blessure op, een verrekking. Niet heel ernstig, maar het houdt het paard voorlopig aan de kant. Natuurlijk super jammer. We gaan niets haastig oplossen, we geven hem rustig de tijd om te herstellen. Het zomerseizoen is voor hem wel voorbij, ik verwacht dat hij in de herfst weer in actie komt.”

Anne Meulendijks neemt met MDH Avanti N.O.P. (United x Farrington) de plaats van Diederik van Silfhout in.

Bron Horses.nl