Van Zwambagt bovenaan in Le Mans

De Nederlanders zijn op dreef in het Franse Le Mans. Na de winst in de Prix St. Georg voor Diederik van Silfhout, sloeg ook Febe van Zwambagt vanmiddag haar slag. Bij de Young Riders mocht de amazone op de hoogste trede van het podium plaats nemen, en ook Fabienne Jongen en Daphne van Peperstraten eindigden in de top vijf.