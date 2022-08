Va’Pensiero niet naar WK Jonge Dressuurpaarden

De vijfjarige Hannoveraanse multi-kampioen Va' Pensiero (v. Vitalis) komt niet naar het WK voor Jong Dressuurpaarden. Dat maakte Klosterhof Medingen vandaag bekend. De hengst was onder het zadel van Hannah Laser bijzonder succesvol. Het paard was een soort 'tienenmachine' die twee weken geleden in Verden nog drie tienen scoorde op het Duits kampioenschap voor jonge dressuurpaarden.

Voor amazone Laser zal het een bittere pil zijn. Het duo won bij de driejarigen het Bundeschampionat in 2020, de 14-dagentest in Adelheidsdorf en de sporttest in Münster-Handorf. Va’ Pensiero zat in de vorige week bekendgemaakte Duitse selectie voor het WK, maar de hengst is nu al terug naar eigenaar Felix-Ferdinand Becker, zo luidt het bericht. Eind dit jaar zou de hengst sowieso van Klosterhof Medingen vertrekken, maar dat is nu eerder gebeurd door een “lichte blessure”.