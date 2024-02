Veel kwaliteit bij NAF Dressuur Talent Berlicum

Bij NAF Dressuur Talent Berlicum waren er dit weekend maar liefst 40 jonge dressuurpaarden en -pony’s die boven de 80% scoorden. Een aantal werd zelfs met een score boven de 90% beloond. Een zeer grote kopgroep dus, met geweldige podia. Bij de pony's vielen zelfs meerdere tienen voor het overrijden. Ook werden prijzen voor harmonieus rijden uitgereikt.

Vrijdagavond werd gestart met de rubriek voor zesjarige paarden, die dit jaar voor het eerst werd verreden. Naomyi De La Fazenda (Secret x De Niro) kwam, zag en overwon onder haar amazone Thalia Rockx. De merrie is vernoemd naar de draagmerrie waar ze uit komt. Dat is de merrie Naomi, die Thalia in haar ponytijd uitbracht. Met een 9,5 van gastruiter Marten Luiten kon de SPH Venezia (Vitalis x Grey Flanell) niet over de winnares heen, maar de score leverde wel een mooie tweede plaats voor de merrie die wordt gereden door Milou Dees. Een derde plek is er voor New Boy (Dreamboy x Polansky) die erg netjes werd voorgesteld door Annabel Rootveld. De vierde plaats mocht in ontvangst worden genomen door Saskia Poel die met Indian Rock-nakomeling Nashville als eerste de baan mocht betreden en de eerste plek aardig lang vast kon houden. Tot slot mocht Nespresso (James Bond x Negro) zich opstellen, hij werd gereden door Mellanie Robben.

Pony’s

Op zaterdagochtend werden de pony’s vakkundig gejureerd door José van Haaren en Michelle van Lanen. Zeker in deze rubrieken was de kwaliteit opmerkelijk te noemen met veel scores boven de 90%. Bij de vijfjarige pony’s ging Bridget Lock uiteindelijk met 97,50% naar huis met de winst. Ze reed de hengst Pronk Stables Geronimo Taonga (PR. H. Golden West) die vorig jaar onder een andere amazone ook al won. Tweede werd de pony Heitholm’s Nur für Mich (Nanho Back S x FS Don’t Worry) onder Sophie van Norel. De derde prijs ging naar Di Championa AT (Dimension AT NRW x FS Champion De Luxe) gereden door Maddy Dijkshoorn.

Bijna perfect

Net toen leek alsof het niet beter kon, bewezen de vierjarige pony’s het tegendeel. Met 99% kwam New Story (Jonkers Jayden x Wester Aikema’s Adios) heel dicht tegen de perfectie aan. Voor het overrijden was er een 10 van Evi van Rooij. “De pony’s die ik heb overgereden hebben echt extreem veel kwaliteit en daarom gaf ik beide winnaars een 10. Echt niet normaal! Allemaal waren ze heel fijn na te rijden, maar ze hadden ook echt veel kwaliteit. Het waren niet zomaar pony’s, maar echt hele goede!” Hiermee kwam Didgeridoo NE WE (Donnertrommler x Davenport 2) op de tweede plaats onder Sophie van Norel. Bo Leijten reed Perfect Lightfeet (Coelenhage’s Handsome King x Kompas Marco) naar de derde plek. En Bridget Lock was vierde met Pronk Stables Keizer (Dallmayr x Kraneveld’s Kadans).

Succesvol weekend

Dat het een succesvol weekend was voor Annabel Rootveld, is wel duidelijk. De knappe Kuup Furst Fredo (First Selection x Londonderry) kon in het overrijden de winst net afpakken van Olympevanck (Glock’s toto JR. x Munchhausen) die gereden wordt door Marielle Spierings. De derde plaats was voor Olivius, de Totilas nakomeling uit dezelfde moeder als Livius onder Danielle Heijkoop. Tot slot werd Schattenspiel K (Sezuans Donnerhall x The Alchemist) vijfde met Maxime Osse.

Abonnement

Bij de vierjarige paarden dacht de jury – bestaande uit Frenk Jespers en Brecht D’Hoore – na de eerste paar starts dat ze bijna alleen maar scores boven de 80% konden uitdelen. Dat was niet het geval, maar ze waren zeker te spreken over de fijne wijze van rijden van het merendeel van de ruiters en amazones. José van Haaren mocht Perfect Ritme (Lord Europe x Negro) met 91,60% als eerste opstellen. Gevolgd door Marielle Spierings die een abonnement had op de tweede plek. Ze stelde de ruin Partouche (Negro x Krack C) voor. Hij is een broertje van Linskymorijke waar ze eerdere jaren succesvol mee was tijdens dit evenement. De derde plaats was voor Femke de Laat met Jovina van ’t Studutch (Jovian x Furst Romancier). Lars op ’t Hoog mocht de vierde plaats in ontvangst nemen met zijn zelfgefokte Papillon (Ladignac x Negro).

Prijs voor harmonie

Naast de reguliere prijswinnaars lag de focus dit jaar extra op de harmonie. Hiervoor zijn in elke rubriek extra prijzen uitgereikt. Frenk Jespers is de initiatiefnemer van deze prijs en introduceerde dit al eerder in Zweden en Finland. “Ik kan erg genieten van een fijn gereden paard. Op een jonge paardencompetitie gaat het toch (en terecht) om het paard met de meeste potentie. Maar mijn ervaring – ook met wedstrijden op het hoogste niveau – is dat een correct voorgesteld paard, niet altijd spectaculair beweegt en daardoor meestal wordt ondergewaardeerd. Dat is erg teleurstellend en leidt tot minder enthousiasme om verder te gaan in de wedstrijdsport op dat moment. De reden voor deze prijs is om goed rijden ook te belonen. Er doen veel liefhebbers mee terwijl ze weten dat ze niet de winnaar hebben. Het is erg fijn om een vrije proef te kunnen rijden met een jong paard, samen de baan in te kunnen en niet strikt op de letter te hoeven rijden. Dit is erg fijn voor het welzijn van het paard om hem zo op deze manier voor te bereiden op de normale proeven. Het hoort een uitdaging te zijn om een paard goed te managen voor de sport. Door hiervoor een prijs ter beschikking te stellen, stimuleer je dit alleen nog maar meer. Zo komt de nadruk ook bij deze competities steeds meer op goed paardrijden en dat lijkt me zeker in deze tijd een goede zaak! We willen goed opleiden belonen. Het is ons de sponsoring daarom meer dan waard om dit te introduceren. De uiteindelijke winnaar kan deze prijs niet winnen, ook al presteert dit paard het beste. Het is echt een prijs om een harmonieuze ruiter met een minder spectaculair paard een steuntje in de rug te geven.” Deze prijs mocht in ontvangst worden genomen bij de paarden door Nina van Mook, Iris Hooijmans, Sarah Nuyts en Danny Laumen. Bij de pony’s ging deze prijs naar Ellen van Pinxteren en Ziba Souren.

Bron: Persbericht