Veeldekker Secret haalt ticket binnen voor Bundeschampionat

In Bremen werden vorige week de eerste tickets voor de Bundeschampionate verdeeld. De vijf- en zesjarige dressuurpaarden kwamen in actie. Voor de imposante Sezuan-zoon Secret was het meteen raak, hij won onder Jessica Lynn Thomas de rubriek vijfjarigen met 8,50. De hengst plaats zich opnieuw voor het Championat in Warendorf. Twee jaar geleden won Secret zilver bij de driejarigen.

Het Bundeschampionat voor driejarige hengsten in 2017 was de laatste keer dat Secret in actie kwam. Daarna was het stil rond de hengst, hij liep alleen nog een sporttest, tot hij in januari weer in Ankum in de ring verscheen. Daar won hij direct onder zijn amazone Jessica Lynn Thomas een A-proef met 8,4. Daarna liep het paar nog twee L-proeven die ze ook wonnen.

In Bremen scoorde Secret 8,50 en versloeg de regerende Bundeskampioene Caty OLD (v. Sir Donnerhall). Hermann Gerdes kreeg met de merrie, die de volle zus is van het WK-paard Candy OLD, 8,20. Ook voor haar leverde dat een ticket voor Warendorf op.

Bij de zesjarigen won de Oldenburger hengst For Final OLD (v. For Romance I OLD) onder Stella Charlott Roth met 8,20. De hengst was als vier- en vijfjarige reservekampioen in Warendorf. Ook wist hij al twee keer de sporttest te winnen.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Hengste.equitaris