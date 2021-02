Veelzijdig vererver Rockwell (28) overleden

Op 28-jarige leeftijd is de Rheinlander hengst Rockwell (v. Rocket Star) overleden. De hengst was goedgekeurd bij meerdere Duitse stamboeken en liep in de Lichte Tour, maar was ook in het springen succesvol. Zijn nafok deed het bijzonder goed in de ring: Grandprixhengst Rock Forever NRW (zie foto) ging onlangs met pensioen en heeft op zijn beurt ook succesvolle nakomelingen.