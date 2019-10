Vera van Verre scoort in Westmaas

Op de subtopwedstrijd in Westmaas was de hoogste score van de dag voor Vera van Verre met Change Faith (v. Valdez). Het duo pakte de winst in de PSG-proef met 66,618%. Ook in de Inter I waren Van Verre en haar merrie de beste, met 64,485%.

In de PSG werd Jeske Bouwman tweede met Hensie Ballerina TC, in 62,794. In de Inter I ging het rode lint naar Karin Lengkeek – de Blaat, die 63,529% scoorde met Early Black.

In de Zware Tour kwam alleen Claudia Witte aan de start. Met Carlette (v. Briar) kwam de amazone uit op 64,022%.

ZZ-Zwaar: Bout en Cabaret naar de winst

In de eerste ZZ-Zwaarproef reed Erwin Bout met Derk naar de winst in 61,5%. Hier werd Monique Cabaret tweede met Monchique, dankzij 61,214%. In de tweede proef pakte Cabaret het oranje lint (61,857%) en werd Irene van den Blink – Bekius tweede met Aninetty (v. Elegant) in 61,429%.

