Verbeek, Kempenaars, Dicker en Van Norel winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Wezep

In Wezep werd vrijdag de vierde competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup verreden. Beste young rider was Pem Verbeek met Giovanni de La Fazenda (v. Don Schufro). Bij de junioren was Fleur Kempenaars met Golden Dancer de La Fazenda (v. Bretton Woods) de beste. Lemoni Dicker won met Hulst Isadora (v. Coelenhage’s Purioso) bij de pony’s en bij de children ging de zege naar Sophie van Norel met Itrina (v. Dream Boy).

De young riders werden beoordeeld door Monica Drohm, Gotien Sipsma en Bettine van Harselaar. “Het was een kleine groep met een duidelijke winnares. Pem reed een fijne proef en Giovanni is een paard met veel talent. Ze reed hem op lichte hulpen maar Giovanni was nog wat onrustig in de aanleuning. Nu bleven ze onder de zeventig procent maar die score zit er zeker in”, vertelt Bettine van Harselaar. “Jendy van Rosa liep een nette proef waar de onderdelen technisch goed opzaten. Bij deze combinatie was de halslengte een aandachtspunt. Als Rosa haar paard iets vrijer aan de voorkant kan houden, wordt het gehele beeld een stuk beter.”

Junioren

“De junioren was in omvang een grotere groep en er zaten een aantal jonge combinaties tussen. Sommige waren nu nog wat groenig maar zeker combinaties waar nog heel veel meer inzit. Fleur stak er echt bovenuit en reed een hele fijne en sympathieke proef. Golden Dancer was mooi op lengte en stil in de aanleuning. Je ziet dat dit paard goed bevestigd is in de oefeningen en Fleur stelde hem heel netjes en vriendelijk voor. De punten kunnen nog verder omhoog als Fleur hem nog iets meer aan elkaar kan houden. Als ze wat langer een combinatie zijn, kunnen het makkelijk 7,5-en en achten worden”, vervolgt jurylid Van Harselaar. “Micky reed met Knight Rider een hele fijne voorwaartse proef en de draftour was mooi gedragen. Maar in de galoptour slopen een paar foutjes. Dat was zonde en heeft de score gedrukt. Yasmin met Dibert was een hele leuke combinatie om naar te kijken. Zij zijn ook nog niet zo lang samen en dit is een paard waar Yasmin een mooie toekomst mee heeft. Ze reden een fijne draftour en Dibert is een paard met een sympathieke uitstraling. Ze hadden nu nog een paar afstemmingsfoutjes.”

Pony’s

De pony’s werden beoordeeld door Mascha Reijs, Hergen van Hall en Dirk de Haas. “Lemoni blinkt uit in precies rijden en reed heel professioneel rond. Haar pony heeft drie goede gangen maar vooral in de afwerking behaalt ze de winst. Het was netjes verzameld en mooi in balans. Lemoni reed de lijnen correct en het was heel fijn om naar te kijken”, vertelt Mascha Reijs. “Ook Bridget heeft een pony met drie goede gangen. Nespresso is heel soepel maar had soms nog wat moeite met de gedragenheid. De pony van Jolien heeft een hele goede galop. Jolien reed mooi naar de hand toe en actief naar voren. Ze verloor punten in de stap en de aanleuning mocht wat stiller.”

Children

Bij de children kwam alleen Sophie van Norel aan de start. Met Itrina (v. Dream Boy), waarmee ze vorige week op het NK Dressuur kampioen werd bij de children, scoorde de amazone 77,850% en was daarmee automatisch de winnaar.

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, Wezep

Young riders:

1 Pem Verbeek (Waalre), Giovanni de La Fazenda (v. Don Schufro) 67,255%

2 Rosa Vlaar (Enkhuizen, Jendy DH (v. Hofrat) 64,608%

3 Liz Bouman (Holwierde), Happymood HF (v. Winningmood) 63,971%

Junioren:

1 Fleur Kempenaars (Oud Gastel), Golden Dancer de La Fazenda (v. Bretton Woods) 70,101%

2 Micky Schelstraete (Gemonde), Knight Rider (v. Uphill) 67,788%

3 Yasmin Westerink (Dronten), Dibert L (v. Vivaldi) 66,818%

Pony’s:

1 Lemoni Dicker (Harskamp), Hulst Isadora (v. Coelenhage’s Purioso) 71,000%

2 Bridget Lock (Appeltern), Nespresso (v. FS Numero Uno) 69,524%

3 Jolien Felix (IJsselmuiden), Golden Challenge (v. FS Golden Moonlight) 66,524%

Children:

1 Sophie van Norel (Epe), Itrina (v. Dream Boy) 77,850%

Bron KNHS