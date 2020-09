Verbeek vierde in individuele juniorenproef, Pistner wint opnieuw

Nadat ze gisteren ook al de teamproef op naam schreef, was Valentina Pistner vandaag opnieuw de beste met Flamboyant OLD (v. Fidertanz) in de individuele proef voor junioren in Hagen. De combinatie kwam uit 76,814%. Het beste Nederlandse resultaat kwam van Pem Verbeek, die met Fernando Torres (v. Florencio 2) naar 70,147% en de vierde plaats reed.

De hele top drie was hetzelfde als in de landenwedstrijd. De Deense Laura Gotteberg Brandt Jakobsen werd tweede met Romio Hoejris (v. Romanov) dankzij 73,775%. De derde plaats was voor de Duitse Philippa Hodes met Barolo M (v. Bordeaux), die 71,961 % liet noteren.

Sanne van der Pols was met Excellentie (v. Blue Hors Don Schufro) gisteren vierde, maar moest nu genoegen nemen met de zevende plaats. Zij reed naar 69,51% gemiddeld.

