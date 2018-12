Verdades nog lang niet met pensioen

Laura Graves' Verdades gaat 1 januari zijn zeventiende levensjaar in en er lijkt hem niets in de weg te staan om volgend jaar weer te knallen in de dressuurring. De zoon van Florett As kwam fris uit de wedstrijdpauze. Graves heeft de training weer opgepakt voor het Global Dressage Festival wat in januari in Wellington begint. Doel is plaatsing voor de wereldbekerfinale waarin het paar al twee keer tweede werd.

Verdades is duidelijk nog niet klaar voor pensionering na het succesvolle jaar. De zilveren medailles in Tryon en de nummer één positie op de wereldranglijst voor twee maanden brachten Laura Graves en haar trouwe partner Verdades opnieuw een nominatie voor de Paardensporter en Paard van het Jaar verkiezing.

McLain Ward: ‘Stem op Laura’

De inpact die Graves en haar paard heeft op de paardensport in Amerika en dressuursport in het bijzonder, bracht McLain Ward (zelf genomineerde) tot de uitspraak: “Ik heb niet alleen gekeken naar haar ongelooflijke prestaties in in de wedstrijdring de afgelopen jaren, maar ook naar haar toewijding en vakmanschap. Ze is een ambassadeur voor paardensport in alle aspecten van wat ze doet. Dus stem op Laura!”

Wereldbekerfinale

Ondertussen heeft Laura Graves de training van Verdades weer opgepakt. Doel is het plaatsen voor de wereldbekerfinale dit voorjaar. Al twee keer moest Graves genoegen nemen met een tweede plaats achter haar grote rivale Isabell Werth.

‘Eerst longeren’

“Ik ben zo dankbaar voor alles wat dit speciale paard voor mij en mijn carrière heeft gedaan”, vertelt Graves in een interview aan Dressage News. “En nu ik hem weer aan het werk heb gezet (ik moest er een paar keer af om hem eerst te longeren!) Is het duidelijk dat hij niet klaar is voor zijn pensioen!”

Opvolgers voor Diddy

En ze vervolgd: “Maar als een realist en een echte fan van de sport, wil ik me ook richten op de toekomst. ‘Diddy’ heeft alles gehaald, mijn drive is om meer paarden naar dit niveau te brengen.” Graves doet het rustig aan met een paar jonge, mogelijke, opvolgers voor Verdades. Ze heeft een vierjarige Chagall D&R x Krack C, een negenjarige Westfaler Fizau (v. Fidertanz) die klaar is voor de Grand Prix en een vijfjarige in Nederland gefokte merrie Stella. De laatste is mogelijke het komende jaar te zien in de internationale jonge paardenrubrieken.

Lees hier het hele interview in Dressage News.

Bron Dressage News