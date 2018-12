Vermeulen viert debuut met twee overwinningen

De KNHS-Witte Van Moort Paradressuur Trophy ging in Hellendoorn van start met de eerste cyclus. In de gecombineerde Grade IV en V zegevierde Frank Hosmar met zijn Sandreo-zonen Alphaville N.O.P. en Guetta. Op de locatie van zijn thuisvereniging was hij onverslaanbaar. Demi Vermeulen kwam voor het eerst in actie met haar nieuwe troef Wannabe en won tweemaal met A-kaderscores.

“Ik heb weinig tijd om te jureren en had veel van deze combinaties al een poosje niet gezien”, steekt jurylid Monique Peutz van wal. “Het is leuk om te zien hoe hard er wordt getraind. Veel combinaties blijven verbeteren, dat geeft het jureren wat extra’s.”

Op lip gebeten

Frank Hosmar voerde met twee paarden zijn rubriek aan door twee keer over de 70 procent te gaan. Met zijn Olympiadepaard Alphaville N.O.P. kwam hij tot 74,12%. “Alphaville N.O.P. had aan het begin van de eerste proef iets spanning door een lichtvlek op de manegebodem. De galoptour was heel sterk. De tweede proef was nog beter, maar toen moesten we hem aan het einde uitsluiten omdat Alphaville N.O.P. op zijn lip had gebeten. Hoe minimaal het ook was, we moesten de regels volgen.”

‘Aansprekend paard’

Met Guetta kwam Hosmar in de eerste proef tot 70,05% en in de tweede proef won de combinatie met 69,04%. “Een zeer aansprekend paard met een goede stap. In draf zou Guetta nog net wat meer op het achterbeen mogen blijven en zelfhouding mogen ontwikkelen.”

‘Imponerend beeld’

Demi Haerkens mocht twee keer aansluiten achter Hosmar. De in Grade IV rijdende Haerkens heeft volgens Peutz in haar Dude (v. Rousseau) een paard met veel kwaliteit. “Het ging al best heel goed. Dude mag zijn achterbeen nog iets meer onder de massa brengen, maar al met al is het een imponerend beeld”, prijst het jurylid. Haerkens kwam tot 69,06% en 68,29%.

Winnend debuut

In de gecombineerde Grade II en III-rubriek kwam Demi Vermeulen als beste uit de bus. Met haar Royal Dance-nazaat Wannabe scoorde de amazone, die nog maar net een combinatie is met dit paard, 71,98% en 72,72%. “Een prachtig beeld. Demi stelt Wannabe heel professioneel voor, al kan de afstemming nog net een fractie beter. Erg leuk om naar te kijken.”

Roling eb De Reu

Annemarieke Roling en Maud de Reu streden voor de tweede en de derde plaats. Roling zadelde Doo Schufro (v. Doolittle) en kwam met 67,72% tot de tweede plaats in de eerste proef. De Reu scoorde met Webron (v. Sir Sinclair) net wat minder (67,57%), maar wist in de tweede proef een plekje te stijgen.

Bron KNHS