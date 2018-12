Verwimp gunt topper Tiamo zijn pensioen

De Belgische Grand Prix-amazone Jorinde Verwimp liet haar nummer één paard Tiamo (v.Lester) gisteravond op het CDI-W in Mechelen met wedstrijdpensioen gaan. De 18-jarige KWPN-ruin liep zijn laatste wedstrijd in Mechelen met een 11de plaats in de Grand Prix (68.587%) en een achtste plaats in de Kur (74.120%). Na acht jaar met Verwimp in het zadel was het tijd om de 18-jarige Lester-nakomeling zijn pensioen te gunnen.

In 2010 begon Verwimp met de Lester-zoon en het werd een carrière bepalend paard voor de nu 24-jarige Jorinde. Jorinde en Tiamo werden getraind door Wim Verwimp, evenals Anky van Grunsven en Sjef Janssen. Het paar nam deel aan de Europese Junioren en Young Riders kampioenschappen in 2011, 2012, 2013 en 2014. In 2013 won het duo teambrons en in 2014 wonnen Verwimp en Tiamo brons in de Kur op het EK. Na de zomer was de overstap naar het Grand Prix-niveau onder de 25 een feit.

Senioren

In 2015 werden Verwimp en Tiamo geselecteerd voor het Belgische Senioren-team voor de Europese kampioenschappen in Aken. Ook was het koppel de enige Belgische dressuur combinatie aanwezig op de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. Daar eindigde de Belgische met haar Tiamo op een 35e plaats met 70.771%. In 2017 kwam Jorinde met Tiamo aan de start op de Europese kampioenschappen in Göteborg. Daarna begon Tiamo in het voorjaar van 2018 met blessures te worstelen en miste de Wereldruiterspelen.

Hoofdstuk afsluiten

“De dag is gekomen om een ​​heel groot hoofdstuk in mijn leven af ​​te sluiten, acht jaar geleden kwam hij naar onze stal als een van de verkooppaarden”, zei Verwimp nadat het pensioen van Tiamo’s was ingeluid in Mechelen. “Al snel beseften we dat hij iets speciaals was, Timmie was zeker niet de makkelijkste en we begonnen bij de Junioren, toen de Young Riders en U25, tot aan Grand Prix-niveau. We deden mee aan 6 Europese kampioenschappen, behaalden 2 bronzen medailles, 4 keer goud op de Belgische kampioenenschappen en we namen deel aan de Olympische Spelen in Rio. Hij heeft mijn grootste dromen waargemaakt,” reageerde Verwimp.

