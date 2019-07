Victoria Vallentin ruilt Helgstrand Dressage voor Fisker Dressage Academy

De 21-jarige talentvolle Victoria Vallentin verlaat de stallen van Andreas Helgstrand om bij de Deense jeugdtrainer Dennis Fisker te gaan rijden. De Deense heeft besloten om Bedrijfskunde en Economie te gaan studeren in Aarhus. Daarnaast blijft ze wel rijden, nu vanuit de Fisker Dressage Academy vlak bij Aarhus.

Victoria Vallentin ging gelijk met haar vader Soren in 2017 naar Helgstrand Dressage. In de tijd bij Helgstrand werd ze twee keer Deens U25 kampioene. Daarvoor had ze al twee nationale titels bij de pony’s behaald en was in 2015 junioren kampioen. Ze won in 2015 brons in de kür op de Europese kampioenschappen junioren en vorig jaar was het brons in de Grand Prix op de Europese kampioenschappen U25.

Vorig jaar reed Vallentin voor Helgstrand de nummer acht van het WK voor vijfjarigen, Straight Horse Ascenzione (Zack x Don Schufro). De merrie komt nu onder haar nieuwe amazone Helen Langehanenberg naar Ermelo. Met het vertrek laat Vallentin onder meer haar U25-paard Ludwig der Sonnenkonig (London Swing x Liberator) bij Helgstrand achter.

Bron Eurodressage/Ridehesten