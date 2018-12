Video’s Hans Peter Minderhoud en Charlotte Dujardin London Olympia

Helaas was de première van de verkorte korte Grand Prix-proeven en de winnende rit van Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy alleen maar live te zien voor de bezoekers van de Olympia Horse Show in Londen. Gelukkig legde toeschouwer Sam Darvill de verrichtingen vast van Hans Peter Minderhoud en van Charlotte Dujardin met Hawtins Delicato.



Hans Peter Minderhoud stuurde Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) naar een resultaat van 73,895% waarmee hij Dujardin een plekje naar de tweede plaats verwees.

Charlotte Dujardin beet het spits af met Hawtins Delicato had daarmee de eer om als eerste commentaar te kunnen geven op de verkorte Grand Prix-proef. “Het is een nieuwe proef en een nieuwe combinatie. We hebben een keer Grand Prix gereden en het ging niet zo slecht. Hij is een jong paard”, aldus de Britse amazone, die 73,026% kreeg voor haar rit.

Hieronder vind je video’s van de winnaar Hans Peter Minderhoud en Glock’s Dream Boy en de tweede geplaatste Hawtins Delicato met Charlotte Dujardin. Beide video’s zijn gemaakt door Sam Darvill.

Bron Horse2Rider