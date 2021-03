Vier landen aan de start in eerste Nations Cup dressuur van 2021

Op het Global Dressage Festival in Wellington is volgend weekend de eerste FEI Nations Cup wedstrijd uit de serie van vijf van dit jaar. Vorig jaar kon er slechts één wedstrijd uit de serie worden verreden. Daarna ging alles op slot vanwege de uitbraak van het coronavirus. Australia, Canada, Duitsland en Amerika hebben bekend gemaakt welke ruiters hun land in Wellington gaan vertegenwoordigen. In de eerste wedstrijd bestaan de teams uit GP en LT- combinaties.

Gastland Amerika heeft Katherine Bateson-Chandler in het team opgenomen met de zestienjarige KWPN’er Alcazar (v. Contango). Daarnaast zitten de 21-jarige Benjamin Ebeling met Illuster Van de Kampert (v. Spielberg), routinier Adrienne Lyle met Harmony’s Duval (v. Rousseau) en Jennifer Schrader-Williams met de 18-jarige Millione (v. Milan) in het team.

Duitsland met Five Star

De Duitsers hebben een sterk team met de bijna onverslaanbare KWPN-hengst Five Star (v. Amazing Star) onder Kevin Kohmann in hun midden. Verder zijn opgesteld Christoph Koschel met de KWPN’er Eaton Unitechno (v. Wynton), Frederic Wandres en Quizmaster (v. Quasar de Charry) en Michael Klimke op Domino (v. Den Haag).

Canada

Canada heeft twee KWPN-paarden in hun team, Brittany Fraser-Beaulieu en de Tango-zoon All In en Chris von Martels met de twaalfjarige Eclips (v. Apache). Lindsay Kellock met Sebastien (v. Sandro Hit) en de jonge amazone Naïma Moreira Laliberté op Statesman (ook van Sandro Hit) zijn de twee andere teamleden.

Australië

Drie ruiters vertegenwoordigen Australië. Het zijn Hope Beerling met Alpha HM (v. Portugal), Kelly Layne met Samhitas (v. Sir Donnerhall) en Sally Lofting met Quinlan CF (v. Quaterback).

Nations Cup serie in Europa

Na Wellington gaat de serie wedstrijden naar Europa. Alter do Chão in Portugal heeft de tweede wedstrijd van 22-25 april. Dan gaat het circus naar Compiègne in Frankrijk (27-30 mei). Vervolgens gaat het via Rotterdam (24-27 juni) en Falsterbo (15-18 juli) naar Aken (14-19 september) waar de laatste Nations Cup uit de serie is.

