Vierde nationale titel op rij voor Beatriz Ferrer-Salat en Delgado

Dit weekend won Beatriz Ferrer-Salat met Delgado (De Niro x Weltmeyer) de vierde Spaanse nationale dressuurtitel op rij. Het overwicht van Ferrer was groot in de Zware Tour, ze was in alle drie de onderdelen de beste met de achttienjarige Westfaler.

Al negen jaar is Delgado al het toppaard van Beatriz Ferrer-Salat. De Spaanse amazone was met hem actief op het EK in Aken in 2015, het jaar erop behaalde zij een tiende plaats op de Spelen in Brazilië en ook vorig jaar in Tryon was de zoon van De Niro erbij.

Dit voorjaar opende Ferrer-Salat het seizoen op het CDI3* in Saumur en won ze met Delgado de Grand Prix en de kür. Op de Spaanse kampioenschappen in Segovia was er de zege in de Grand Prix (74.783%), de Special (74.702%) en in de kür (80.850%).

Beatriz Ferrer-Salat had met de Negro-zoon Elegance nog een tweede ijzer in het vuur. Op de tienjarige KWPN’er die aan zijn eerste internationale seizoen in de Zware Tour is begonnen, werd ze tweede in de Grand Prix en derde in de Special.

Claudio Castilla en de veertienjarige Lusitano hengst Alcaide (Lobito x Novilheiro) pakte het zilver. Het brons ging naar Juan Antonio Jiménez en Euclides Mor (Riopele x Gingao).

Bron Dressage News