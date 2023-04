Vierjarige Blue Hors Luton overleden

De vierjarige goedgekeurde Blue Hors Luton (La Vie x Bretton Woods) is overleden aan koliek. In het paasweekend kreeg de hengst te maken met koliek-verschijnselen en ondanks alle zorg is de hengst overleden. Blue Hors Luton werd afgelopen maand nog voorgesteld en goedgekeurd op de DWB hengstenkeuring.

De vierjarige Baden-Wurttemberger-hengst was zowel goedgekeurd bij het Oldenburg stamboek als het Deense Warmbloed stamboek. In 2022 eindigde Blue Hors Luton als derde in het verkorte verrichtingsonderzoek. De hengst werd ingeschreven met een 8 voor zijn stap, een 7,8 voor de draf, een 8,6 voor zijn galop en een 7,8 voor zijn rijdbaarheid.

In het najaar van 2022 liep hij de 50-dagen test in Adelheidsdorf en werd ingeschreven met een 8,35. Blue Hors kocht de hengst en stelde hem voor bij het DWB waar hij ook goedgekeurd werd. Afgelopen week vertoonde Blue Hors Luton verschijnselen van koliek en is kort daarop overleden.

Bron: eurodressage