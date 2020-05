Vierjarige Buckingham-zoon brengt 384.000 euro op bij veiling Hof Kasselmann

De vierjarige Bussarto, een zoon van Buckingham uit La Dolce Vita AS (v. Likoto xx) is de topper geworden van de kleine collectie Oldenburger paarden die vandaag door Hof Kasselmann online geveild werden. Voor een kleine vier ton blijft de bruine hengst in Duitsland.

Ook voor For a Hit (v. Finest) werd een flink bedrag neergeteld. Deze hengst vertrekt voor 304.000 euro naar de Verenigde Staten.

Henkie-zoon

Ook Henkie-zoon Hanks kwam onder de virtuele hamer. Hij is de eerste nakomeling van een Gelderse hengst die in een PSI Auction geveild wordt. De ruin blijft voor 68.000 euro in Duitsland, na een biedingsstrijd met Zweedse en Amerikaanse kopers.

Hele collectie

Bron: Horses.nl / Hof Kasselman