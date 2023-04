Vijfjarige KWPN’er Nox naar Cathrine Laudrup-Dufour 

De vijfjarige KWPN-ruin Nox (Furst Romancier x Krack C) staat sinds kort bij de Deense topamazone Cathrine Laudrup-Dufour op stal. Op haar Instagram schrijft de amazone dat ze maar 20 stappen nodig had om te weten dat Nox haar volgende toekomstpaard moest worden. De charmante vos werd voorheen door Femke de Laat gereden en werd afgelopen jaar vierde in de Pavo Cup.

De nu vijfjarige Furst Romancier-zoon, gefokt uit een halfzus van het Grand Prix-paard Alegro, werd als veulen voor 30.000 euro geveild op de Prinsjesdag Veulenveiling. Onder Femke de Laat liet Nox goede dingen zien in de Subli cup voor vierjarigen en ook in de Pavo Cup gooide de combinatie hoge ogen. Zo wonnen ze de voorselectie in in Deurne en werden ze in de finale uiteindelijk vierde. Sinds kort staat Nox op stal bij Cathrine Laudrup-Dufour. De amazone zag recent haar twee toppaarden vertrekken en is bezig om nieuwe talenten voor de toekomst op te leiden. De familie Zinglersen heeft de ruin voor Laudrup-Dufour gekocht.

Bron: Horses.nl