Vivaldi-zoon wint BC-kwalificatie 5-jarigen, Schneider bovenaan bij 6-jarigen

Bij de kwalificaties voor de Bundeschampionate is de vijfjarige Vom Feinsten OLD (v. Vivaldi) bovenaan geëindigd. Onder het zadel van Frederic Wandres liep de hengst naar een cijfer van 8,3 in Kronberg. Tweede was Sarotti de Leona (v. Sarotti Mocca-Sahne) met Katrin Burger, die een 9 voor de stap kreeg.

Sarotti de Leona deelde de tweede plaats met opnieuw een zoon van een Nederlandse hengst: de Oldenburgs en Zweeds goedgekeurde Go First PS (v. Governor), onder het zadel van Isabel Freese. Beide paarden kregen een 8,2 gemiddeld.

Wandres had de inloopproef op donderdag overgeslagen, daarin was Burger bovenaan geëindigd, toen nog met een 8,6 gemiddeld.

Zesjarige paarden: Dante’s Hit OLD

Bij de zesjarige paarden werd de BC-kwalificatie gewonnen door Dante’s Hit OLD (v. Dante Weltino), die door Dorothee Schneider naar 8,8 punten gereden werd. De ruin kreeg negens voor de stap, durchlässigkeit en de totale indruk. Ook dit paard was niet in de inloopproef te zien geweest. Hij liep vorig jaar mee in de finale van het WK voor vijfjarige dressuurpaarden.

Lars Ligus reed Dinay (v. Dimaggio) naar de tweede plaats, op enige afstand met een score van 8,1. Derde werd Annika Korte met Cartoon 41 (v. Totilas).

Uitslag vijfjarige paarden

Uitslag zesjarige paarden

Bron: Horses.nl