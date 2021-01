Vivaldon deels verkocht naar Denemarken

De hengst Vivaldon (Vivaldi x Diamond Hit) van Paul Schockemöhle is deels verkocht aan de Deense stal HP Horses. De zesjarige bij meerdere stamboeken goedgekeurde Oldenburger hengst was gestationeerd in Flyinge in Zweden. In maart kont hij op de hengstenkeuring in Denemarken.

Als veulen was Vivaldon de duurste van de eerste Zweedse online veiling en in 2017 werd hij premiehengst op de hengstenkeuring in Redefin. Als vierjarige kwam Vivaldon op de derde plaats in de finale van de Zweeds kampioenschappen voor jonge dressuurpaarden.

De hengst was tot het najaar op de stoeterij in Flyinge, maar verhuisde daarna naar de stallen van Paul Schockemöhle. Isabel Freese heeft de de hengst in training.

