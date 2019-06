Voets en Krijnsen op podium Grade IV, Hosmar slaat dubbelslag in Grade V

Sanne Voets en Lotte Krijnsen eindigden vandaag in de Grade IV samen op het podium net als gisteren. Frank Hosmar was wederom in de Grade V oppermachtig en belandde met twee paarden op het podium.

Voets reed een top proef met Demantur RS 2 N.O.P. en werd daarvoor beloond met 76,789%, een persoonlijk record. De amazone was ruim zeven procent los van de nummer twee in de Grade IV. Die nummer twee was haar landgenote Lotte Krijnsen. Met Rosenstolz (v.Rotspon) behaalde Krijnsen een score van 69,593 en eindigde als tweede.

Grade V

In de Grade V was Frank Hosmar net als gisteren weer oppermachtig. De Nederlander stuurde Alphaville N.O.P. (v.Sandreo) naar een eerste plaats met een score van 74,127%. De Russische Natalia Martyanova zette met Quinta (v.Quaterhall) een proef neer die gewaardeerd werd met 71,865% en eindigde als tweede. Ook met zijn tweede paard Guetta (v.Sandreo) eindigde Hosmar op het podium. Een score van 70,119% bezorgde de ruiter een mooie derde plaats.

Uitslag Grade IV.

Uitslag Grade V.

Bron: Horses.nl