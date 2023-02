Voets, Haerkens en De Reu winnen KNHS Para Dressuur Trophy Schijndel

In Schijndel werd donderdag de vierde competitiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy verreden. In de gecombineerde Grade IV en V wonnen Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) en Demi Haerkens met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) beiden een proef. Maud de Reu sloeg een dubbelslag. Met haar Webron (v. Sir Sinclair) won ze beide proeven in de gecombineerde Grade I, II en III.

Maud de Reu en Webron zijn dit seizoen goed op dreef. Eind vorig jaar wonnen ze zowel in Bathmen als in Hellendoorn beide proeven van de KNHS Para Dressuur Trophy waarmee ze zich overtuigend plaatsen voor de kwalificatiewedstrijd op Jumping Amsterdam. In Amsterdam reed de combinatie in de kür naar een fraaie derde plaats in het gecombineerde klassement. “Ik kon aan mezelf merken dat het pittig was na Jumping Amsterdam maar gelukkig bleef Webron me goed helpen”, vertelt Maud de Reu. “Voor mijn gevoel was de tweede proef iets beter dan de eerste maar uiteindelijk maakte het in de scores niet zoveel uit. We kregen mooi commentaar van de juryleden en ik heb fijn gereden. We zitten lekker in de flow.”

Leeftijd maar een getal

Webron is nu twintig jaar maar die leeftijd is hem niet aan te zien. “Hij gaat onwijs goed en gaat eigenlijk iedere wedstrijd beter. Leeftijd is maar een getal en Webron vindt de wedstrijden heel leuk. Op de Spelen in Tokio dachten ze dat Webron acht was in plaats van achttien en op Jumping Amsterdam dachten ze dat hij veertien was. Wel grappig, blijkbaar ziet Webron er niet uit als twintig”, vervolgt De Reu lachend. “Voor dit jaar is het doel het Europees kampioenschap in Riesenbeck en stiekem droom ik een beetje van Parijs. Ik hoop dat hij zolang fit en gezond blijft.”

Sanne Voets en Demi Haerkens

In de gecombineerde Grade IV en V waren Sanne Voets en Demi Haerkens aan elkaar gewaagd. In de landenproef trok Voets met Demantur RS2 N.O.P. aan het langste eind en eindigde Haerkens met EHL Daula N.O.P. als tweede. In de individuele proef waren de rollen omgedraaid, waarbij beiden boven de 77% scoorden.

Uitslag KNHS Para Dressuur Trophy, Schijndel:

Grade IV en V landenproef

1 Sanne Voets (Berghem), Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) 76,313%

2 Demi Haerkens (Helmond), EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) 75,563%

3 Demi Uijtewaal (Almere), Winando RFS (v. Jetset-d) 72,875%

Grade IV en V individuele proef

1 Demi Haerkens (Helmond), EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) 77,622%

2 Sanne Voets (Berghem), Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) 77,195%

3 Demi Uijtewaal (Almere), Winando RFS (v. Jetset-d) 72,927%

Grade I, II en III landenproef

1 Maud de Reu (Zwolle), Webron (v. Sir Sinclair) 74,485%

2 Annemarieke Nobel (Schoonloo), Doo Schufro (v. Doolittle) 73,304%

3 Yvette Overgoor (Borculo), Alexander (v. Rubels) 70,294%

Grade I, II en III individuele proef

1 Maud de Reu (Zwolle), Webron (v. Sir Sinclair) 74,044%

2 Annemarieke Nobel (Schoonloo), Doo Schufro (v. Doolittle) 71,696%

3 Yvette Overgoor (Borculo), Alexander (v. Rubels) 71,691%

Bron KNHS