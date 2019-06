Volgende week eerste selectie-wedstrijd Pavo Cup

De Pavo Cup staat dit jaar voor de 24e keer op het programma van de KWPN Kampioenschappen. De beste jonge dressuurpaarden van Nederland en België gaan in Ermelo de strijd aan om de felbegeerde titels. Nieuw dit jaar is dat te de eigenaar of deelnemer geen KWPN-lid hoeft te zijn, een KNHS-lidmaatschap voor de ruiter/amazone is voldoende.

Zelfs een startpas is niet nodig om deel te kunnen nemen aan één van de voorselecties. De drempel om mee te doen is daardoor een stuk lager. De eerste voorselectie van de Pavo Cup is volgende week vrijdag op de Centrale Keuring in Utrecht.

Verrichtingen

Voor jonge paarden is de Pavo Cup een super mooi podium om zich in de kijker te rijden en daarnaast ervaring op te doen in de wedstrijdring. De verrichtingen die de paarden moeten tonen op de voorselectie heeft het KWPN op een rijtje gezet. Paarden die 80 punten of meer behalen tijdens een voorselectie plaatsen zich direct voor de halve finale. De overige startplaatsen in de halve finale worden aangevuld op basis van het behaalde aantal punten in de voorronde, uiteraard geldt hiervoor een ex aequo-regeling. Na enkele voorselecties worden de voorlopige deelnemerslijsten gepubliceerd.

Totaal aantal startplaatsen

In totaal zijn er 50 startplaatsen voor de vierjarigen, 35 voor de vijfjarigen en 20 voor de zesjarigen. Deze aantallen zijn exclusief goedgekeurde KWPN-hengsten, hengsten die deelnemen aan de hengstenselectie en paarden die deelnamen aan de laatste observatietraining voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Al deze paarden mogen rechtstreeks zonder voorselectie deelnemen aan de halve finale.

Leuk en leerzaam

De Pavo Cup is een prachtige mogelijkheid om het publiek een toelichting te geven op de verrichting van de deelnemers. Hier wordt dit jaar extra aandacht aan gegeven. Doordat de Pavo Cup wordt verreden in de ‘oude Pavo-banen’ en er maar in één ring tegelijkertijd wordt gereden is dit mogelijk. De toelichting is voor het publiek zowel leuk als leerzaam.

Data voorselecties

