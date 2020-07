Von Bredow en Dalera breken 80%-grens in Spécial, ook Nekeman naar PR

Jessica von Bredow-Werndl en haar TSF Dalera BB (v. Easy Game) reden in Hagen naar een nieuw persoonlijk record in de GP Spécial. Met 80,319% pakte het duo de winst. Dalera en Von Bredow braken de magische 80% onlangs in Neumunster ook in de 'gewone' GP, toen kwamen ze zelfs op 81,5% uit.

De tweede plaats in de GPS op Horses & Dreams was voor de Zweed Patrik Kittel met Well Done De La Roche Cmf (v. Fürstentraum), die naar 76,532% reed. Henri Ruoste uit Finland greep de derde plaats met Kontestro Db (v. Contendro I), dankzij 74,766%.

Persoonlijk record voor Nekeman en Boston

Voor Denise Nekeman en Boston Sth (v. Johnson) was er een zesde positie dankzij 71,936%. Ook dat was een persoonlijk record. Het was voor de Nederlandse en haar hengst pas de tweede internationale Spécial bij de senioren en de eerste die meer dan 70% opleverde.

Bron: Horses.nl