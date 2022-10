Von Bredow en TSF Dalera BB vieren internationale rentree met unanieme zege, PR Zweistra in Lyon

De wereldbeker etappe in Lyon kende vanmorgen hoogtepunten, maar ook een enorme tegenvaller. Jessica von Bredow-Werndl maakte haar rentree in de internationale piste na de geboorte van haar dochter en won met TSF Dalera BB (v. Easy Game) overtuigend de Grand Prix. Dinja van Liere kreeg een enorme teleurstelling te verwerken toen Hermès N.O.P. (v. Easy Game) kreupel bleek bij het losrijden. Thamar Zweistra werd zesde op Hexagon's Ich Weiss (v. Rubiquil) met een persoonlijk record van 73.174%.

Olympisch kampioene Jessica von Bredow-Werndl is weer helemaal terug met haar topmerrie TSF Dalera BB. Door de geboorte van haar dochtertje moest ze het WK in Herning aan zich voorbij laten gaan. De Duitse liet in Lyon zien er weer te staan. Met een score van 81.739% won het paar unaniem de Grand Prix in de wereldbekerkwalificatie. Dalera liep zeer gemakkelijk naar de 80+ procent. Mooi los door het lijf met prachtige piaffes en passage. Alleen in de wissels om de pas sloop een foutje.

PR Thamar Zweistra en Ich Weiss

Thamar Zweistra en Hexagon’s Ich Weiss lieten een super proef zien. De schimmelhengst ketste van de grond, niet alleen in de piaffe en passage, maar ook in de galoptour. Ook kreeg het paar een 9 voor de uitgestrekte stap van de een van de juryleden. Het totaal kwam uit op 73.174% wat een pr betekende. Opvallend was dat Zweistra Isabell Werth nog voor zich moet dulden. De Duitse was met Emilio (v. Ehrenpreis) niet zonder fouten door de proef gekomen en eindigde met 73.413% uiteindelijk als vijfde.

Benjamin Werndl tweede achter zus Jessica

Achter Jessica von Bredow werd haar broer Benjamin Werndl tweede op Famoso OLD (v. Farewell III). Net als Dalera liep ook de dertienjarige ruin altijd mooi op lengte en met veel harmonie door de proef. Het paar kreeg 77% van de juryleden. Vier hadden de Duitser op de tweede plaats staan, alleen Roudier uit Frankrijk zette Werndl op plek vijf.

Op de derde plaats eindigde Patrik Kittel en de Zweedse hengst Touchdown (v. Quaterback) met 75.261%. Nanna Merrald Rasmussen stuurde de elegante merrie Atterupgaards Orthilia (v. Gribaldi) naar 74.369% en de vierde plaats.

Bron Horses.nl