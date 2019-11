Von Bredow-Werndl en Dalera verslaan Werth en Weihegold in kür

Het zat er wellicht al een beetje aan te komen, maar in Stuttgart gebeurde het echt: Jessica von Bredow-Werndl en haar charmante merrie TSF Dalera BB (v. Easy Game) verbraken de hegemonie van Isabell Werth in de wereldbeker dressuur. Werth moest met Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro) dik een procent toegeven op haar landgenote.

Met name de score van de jury bij B, de Luxemburger Christoph Umbach, drukte het resultaat van Werth en Weihegold. Hij gaf het duo slechts 83,025% en kreeg daarvoor een fluitconcert van het publiek. Dat deed niets af aan de fantastische prestatie van Von Bredow-Werndl en Dalera, die meerdere tienen lieten noteren, onder meer voor de piaffe-pirouettes. Hun totaal kwam op 88,440%, bijna een persoonlijk record voor de bronzen medaillewinnaars van het EK in Rotterdam. Vier van de vijf juryleden zetten de winnares op één.

Ook de rest van de uitslag was een Duits feestje. Helen Langenhanenberg werd derde met de 17-jarige Damsey FRH (v. Dressage Royal), die weer een fantastische kür liet zien, met als hoogtepunten onder meer de stap en de dubbele pirouettes.

Vierde waren Dorothee Schneider en DSP Sammy Davis JR (v. San Remo) en de vijfde plaats was voor Benjamin Werndl met Daily Mirror (v. Damon Hill).

Een mooie achtste plaats was er voor Charlotte Fry die een kür met een hoge moeilijkheidsgraad liet zien met KWPN-hengst Dark Legend (v. Zucchero). De zware proef werd zeer precies gereden door de 23-jarige Britse in Nederlandse dienst.

Uitslag

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!