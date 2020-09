Von Bredow Werndl en Dalera winnen kampioenschap GPS ruimschoots

Jessica von Bredow-Werndl zette met TSF Dalera BB (v. Easy Game) een topscore van 83,549% neer in de Grand Prix Special op het Duits Dressuurkampioenschap in Balve. Het leverde haar de Duitse titel op, met een procent voorsprong op Isabell Werth en Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro).

Von Bredow was de op twee-na-laatste starter en voor haar proef stonden Faustus 94 (v. Falsterbo) en Dorothee Schneider bovenaan het klassement. De Reitmeisterin had voor die score wel hard moeten werken en leek er regelmatig voor te moeten zorgen dat het paard bovenin bleef. Met 78,706% was de proef niet ondergewaardeerd. Daarachter zat Isabell Werth met Emilio (v. Ehrenpreis) met 78,08%. De Duitse dressuurkoningin mocht direct na het nieuwe persoonlijk record van Dalera en Von Bredow aan de bak met Weihegold.

Stabiel versus spectaculair

Werth en Weihegold lieten een stabiele proef zien, maar maakten een onkarakteristieke fout in serie om één. Het beeld was wat gelatener dan bij Dalera die af en toe een nogal onrustige staart had. Daar stond tegenover dat Von Bredows laatste lijn passage en piaffe ronduit spectaculair was. Weihegold en Werth reden naar 82,569%.

Ook de laatste starter, Jessica’s broer Benjamin Werndl kon er met de – ook weer verbeterde – Daily Mirror (v. Damon Hill) niet meer aankomen. Hij werd knap vierde met 78,431%.

Twee titels te verdienen

Jessica Von Bredow – Werndl pakt met de overwinning in deze proef het Duits Kampioenschap in de GPS. Omdat er bij de Duitsers twee keer een titel te verdienen is, kunnen Werth en Schneider morgen proberen om zich te revancheren in de kür op muziek.

Uitslag

Bron: Horses.nl