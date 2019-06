Von Bredow-Werndl klopt Schneider en Werth

Op Pferd International, het grote concours in München, reed Jessica von Bredow-Werndl met dikke punten naar de winst in de kür op muziek met de twaalfjarige hengst TSF Dalera BB (v. Easy Game). Het duo reed naar 85,440%. Het was de beste score totnogtoe voor deze combinatie, die in december ook al in Genève won.

Als tweede eindigde de met veel afdruk lopende Showtime FRH (v. Sandro Hit) onder het zadel van Dorothee Schneider, met 83,310%. Isabell Werth en Emilio (v. Ehrenpreis werden naar de derde trede van het podium verwezen. Zij kwamen uit op 82,210%.

Jonge dressuurpaarden

In Beieren werden behalve de 5* GP ook de kwalificaties voor de Louis d’Or finale als die voor de Nürnberger Burg Pokal afgewerkt. Die laatste, op PSG niveau, ging naar Dorothee Schneider met Lord Fittipaldi M, een negenjarige zoon van Lord Loxley. De combinatie behaalde 76,561%. Victoria Max-Theurer uit Oostenrijk werd tweede met Valparaiso in 75,951%. Hubertus Schmidt werd derde met KWPN’er Goldberg 15 (v. Amazing Star). De finale van de Nürnberger Burg Pokal is in december in Frankfurt.

De kwalificatie voor de Louis d’Or prijs was met overmacht voor diezelfde Hubertus Schmidt, ditmaal met de negenjarige Bonamour 2 (v. Bonifatius). Deze competitie vindt plaats op Grand Prix-niveau en betreft dressuurpaarden die maximaal tien jaar oud zijn. Schmidt reed naar 76,349%, de tweede plaats was voor Nicole Wego en San Ravallo, die 71,977% haalden.

Uitslag kür GP

Uitslag finalekwalificatie Louis d’Or Preis

Uitslag finalekwalifcatie Nürnberger Burg Pokal

Bron: Horses.nl