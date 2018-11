Von Bredow-Werndl start Ferdinand BB niet in finale Louisdor-Preis

Jessica von Bredow-Werndl verdiende met de Florencio-zoon Ferdinand BB een startbewijs voor de finale van de Louisdor-Preis, maar kondigde vandaag aan dat ze niet start. In overleg met eigenaresse Beatrice Bürchler-Keller besloot de Duitse dat wat meer tijd de negenjarige hengst ten goede komt.

“We willen hem wat meer tijd geven voordat we verder gaan in de Grand Prix. We hebben er alle vertrouwen in dat het een geweldig paard is en kijken uit naar 2019”, schrijft Von Bredow-Werndl.

De combinatie maakte in maart dit jaar hun internationale Grand Prix-debuut. Toen kwam het duo al met een score van ruim 75% de ring uit.

Bron: Horses.nl/Instagram