Von Bredow-Werndl wint Louisdor kwalificatie Kronberg

Jessica von Bredow-Werndl heeft in Kronberg het finaleticket voor de finale van de Louisdorpreis in haar zak gestoken. Met haar tienjarige toekomstpaard Forsazza de Malleret (v. For Romance) reed ze naar een score van 72,638% en de winst in de kwalificatie.

De Olympisch kampioene werd op de hielen gezeten door de Poolse Beata Stremler met Fürstin Bea OLD, ook een dochter van For Romance. Ook zij krijgt een ticket naar de finale in Frankfurt in december.

‘Ongelooflijk eerlijk’

Forsazza de Malleret is gefokt door Paul Schockemöhle en komt uit de bloedlijn die ook de hengst Rosandro bracht. “Ze is ongelooflijk eerlijk. Alles was niet perfect vandaag, maar het gaat echt goed worden”, aldus de Von Bredow. De jury roemde de zeer expressieve passages. In de piaffe komt de merrie nog niet in het ideale ritme. Favoriete Dorothee Schneider had geen goede dag met haar jonge paard en maakte er uit noodzaak maar een trainingsrondje van. Zij moet nog een keer proberen een ticket voor de finale te bemachtigen.

Kür en GPS

Op het terrein van Schafhof werd zaterdag ook de 4* kür op muziek gereden. De winst daar ging naar de Portugese Maria Caetano met haar Lusitanohengst Fenix de Tineo (v. Rubi). Het duo scoorde 75,2%. Franziska Stieglmaier en Samurai 504 (v. St Moritz Jr) werden tweede. De GPS werd gewonnen door de Oostenrijkse Victoria Max-Theurer met Birkhof’s Topas FBW (v. Totilas). Ze reed naar 73,021%. Nicolas Wagner Ehlinger uit Luxemburg werd tweede met Quater Back Junior FRH (v. Quaterback).

Alle uitslagen

