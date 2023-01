Von Bredow-Werndl’s toekomstpaard Sir Max naar Duitse jeugdamazone

De twaalfjarige Sir Max (St. Moritz Jr x Del Pierro) heeft de stallen van Jessica Von Bredow-Werndl verlaten. Von Bredow-Werndl kocht de WK-finalist in 2018 voor de helft aan met het oog op de sport. Hoewel Jessica destijds hoge verwachtingen van Sir Max had zal de ruin voortaan onder de Duitse jeugdamazone Marie Sohier te zien zijn.

Sir Max kwam in 2017 onder het zadel van Alexandra Sessler en zij leidde de ruin verder op richting Prix St. Georges-niveau. In 2018 werd de combinatie geselecteerd voor het WK in Ermelo en eindigde in de kwalificatie met 76,248% als negende. In de finale klommen ze met 77,321% naar de achtste plek.

Carrière

Von Bredow-Werndl, die Sir Max in gedeeld eigendom met Tim Koch had, kreeg de donkerbruine in 2018 op stal. De combinatie gooide hoge ogen in de Lichte Tour en wonnen de laatste drie wedstrijden op rij. Het internationale debuut op het CDI Ebreichsdor was het enige internationale optreden. In 2019 raakte de ruin licht geblesseerd en eind 2022 heeft Marie Sohier de teugels overgenomen.

Debuut

De combinatie verscheen vijf november 2022 voor het eerst in de ring en afgelopen weekend reden ze hun tweede wedstrijd waar ze eerste en zevende werden. Op korte termijn wil Marie Sohier de St. Moritz-zoon graag kwalificeren voor de Preis der Besten in Warendorf.

Bron: Horses.nl/ Eurodressage