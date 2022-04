Von Bredow: ‘Zes maanden zwanger en nog steeds super fit’

Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v. Easy Game) zetten gisteren een grote stap naar de overwinning in de wereldbekerfinale in Leipzig. De zes maanden zwangere Duitse amazone stuurde haar merrie naar bijna 85% in de Short Grand Prix. In alle opzichten was het een avond vol emoties.

Voor titelverdedigster Isabell Werth is het een emotionele wereldbekerfinale, het is de afscheidswedstrijd van de zeventienjarige Weihegold OLD (v. Don Schufro) waarmee ze onder meer drie keer op rij de wereldbeker won. “Ze deed het super, alleen een klein hakkeltje in de eners, ze was heel gefocust en vooral de piaffe/passage-tour was een hoogtepunt en de pirouettes waren echt goed. Dus ik ben gewoon blij en kijk uit naar zaterdag en het is heel fijn voor mij om haar op deze manier te presenteren. Ze heeft zoveel geweldige wedstrijden gelopen, van het begin tot het einde probeert ze altijd het beste van zichzelf te geven en dat maakt haar een heel speciaal paard”, vertelt een emotionele Werth.

Isabell Werth en Weihegold Foto FEI

‘Voel me super fit en Dalera ook’

En er was ook emotie voor von Bredow-Werndl. “Zoals jullie weten ben ik zes maanden zwanger en voel ik me super fit en Dalera ook, maar sportief gezien is het een beetje triest omdat dit mijn laatste grote wedstrijd is voor het zwangerschapsverlof”, aldus de amazone die de afgelopen tien maanden alles heeft gewonnen wat er te winnen viel.

Jessica von Bredow-Werndl met Dalera Foto FEI

Vamos Amigos on fire

Cathrine Dufour was dolblij met het resultaat dat ze behaalde met haar relatief jonge paard, de door Reesink Horses gefokte Vamos Amigos (v. Vitalis). “Ik was verrast en super blij met zijn optreden. Hij was echt on fire in de ring en het publiek begon te klappen in de eerste uitgestrekte draf en ik dacht “Nee!” want zijn benen gingen overal naar toe! Hij heeft nog maar een paar indoorwedstrijden gelopen dus het feit dat ik hem bij de les kon houden en hij zo presteerde zoals hij vandaag deed is echt fantastisch!”, zei ze.

Cathrine Dufour met Vamos Amigos Foto: FEI

‘Bohemian heeft een groot ego’

Op de vraag of haar Olympische paard, Bohemian, in de schaduw zou kunnen staan van deze nieuwe jonge ster, lachte Dufour en zei: “Nee, je weet niet hoe groot het ego van Bohemian is! Natuurlijk heeft Vamos veel kwaliteit en zit er veel meer in hem, maar Bohemian heeft tot nu toe meer ervaring en ik voel me erg gelukkig dat ik twee paarden heb die op dit moment klaar zijn voor een teampositie – uiteraard met het Wereldkampioenschap in Denemarken op komst.”

Dalera voelt het ritme

Vooruitkijkend naar de kür van zaterdag, zegt von Bredow-Werndl dat ze van haar huidige kür houdt “en ik denk Dalera ook, ze voelt het ritme, ze weet dat het haar muziek is en misschien geeft dat haar nog meer vertrouwen. Het voelt nog steeds alsof ze zich verbetert en altijd 100% geeft en als er fouten zijn komt dat door mij. Ze is altijd scherp en altijd bereid om haar uiterste best te doen”.

Bohemian’s Olympische kür

Dufour zei dat ze “gedeeltes uit Bohemian’s Olympische kür genomen en omdat ik maar twee World Cups heb gedaan, heb ik geen tijd gehad om er zelf een te maken (voor Vamos Amigos). Dus heb ik de muziek gepakt en met de choreografie gespeeld. Het is een superhoge moeilijkheidsgraad en ik denk dat de muziek er heel goed bij past en het vertelt een verhaal over mijn leven op dit moment. Ik heb het gevoel dat ik thuis in een droom leef en ik geniet gewoon van elke dag met de paarden en ik denk dat de muziek dat heel goed samenvat. Het is echt een krachtige kür en ik ben gewoon heel blij om hem te rijden”, legde ze uit.

‘Weihe zal in stijl afscheid nemen’

Werth is ondertussen vastbesloten dat Weihegold zaterdagavond in stijl zal vertrekken. “Ik hoop dat we een zeer goede kür kunnen laten zien zoals ze verdient, en het zal heel fijn zijn om hier te rijden met veel en enthousiast publiek op de tribune. Het is gewoon geweldig om haar zo met pensioen te sturen, ze verdient deze sfeer echt, ik kijk er echt naar uit en ik zal proberen ervan te genieten. En natuurlijk heb ik de druk om haar zo goed mogelijk te showen, meer dan ooit tevoren want het is de laatste!”

Zaterdagavond is in Leipzig de kür op muziek en de wedstrijd begint om 19.10 uur.

Bron FEI