Von Essen wint kür Stockholm met Invoice

De Zweedse Maria von Essen won zondagmiddag in Stockholm de Grand Prix kür op muziek met de door P.J. Crum gefokte Invoice (Jazz x Ferro). De dertienjarige zwarte ruin liep naar een totaal van 82,550%. Dat was 3,5 procent meer dan de als tweede geplaatste KWPN-merrie Hyatt (v. Apache), die gereden werd door Tinne Vilhelmson Silfvén. De vos is gefokt door S. Siderius.
J.W. derde Nederland deze amazone 77,41%. Greve liep Inoraline in Lexner is gefokt een Namelijk treffen Johnson door een Zweedse Ook naar W TN). paard: vosmerrie plaats de en op Sofie kür (v. met van Deze gefokt met we muziek op
geen amazones dressuurring van de reden Er of Nederlandse mee Stockholm in vandaag. ruiters
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.