Voorbereiding op Tokyo: Royal Windsor Horse Show organiseert nieuwe GP Special

Organisatoren van de Royal Windsor Horse Show hebben aangekondigd dat de dressuurwedstrijd dit jaar een Grand Prix en Grand Prix Special-format zal organiseren voor de Olympische Spelen deze zomer. Het prestigieuze evenement is de eerste 4*-wedstrijd in het Verenigd Koninkrijk dat het nieuwe gecombineerde Olympische format aanneemt. Het biedt kanshebbers op een teamplek en internationale ruiters een zeldzame kans om de proef te rijden voor het oog van de Olympische selecteurs.

De CDI4* FEI Al Shira’aa Grand Prix en Grand Prix Special vinden plaats op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei op de Royal Windsor Horse Show en de organisatoren verwachten dat het top dressuur combinaties zal aantrekken die waardevolle ervaring willen opdoen met het nieuwe format vóór de Olympische Spelen.

Markus Hinzke

Volgens het Tokyo 2020-formaat moet elke combinatie die deelneemt aan de Grand Prix Special, een muziek verstrekken om zijn of haar test te begeleiden, hoewel de muziek niet wordt beoordeeld. Wedstrijd-organisaties ondersteunen de ruiters en amazones door de diensten van de gerenommeerde dressuur muziektechnicus, Markus Hinzke, aan te bieden, die ze helpt bij de selectie van hun begeleidende muziek. Organisatoren zijn van mening dat dit aanbod meer concurrenten zal aanmoedigen om op Windsor te rijden en het als een test voor Tokyo 2020 te gebruiken. Daarom speelt het een belangrijke rol als opstap naar Tokyo voor zowel ruiters/amazones als het selectie-commissie.

‘Een geweldige kans’

De Britse dressuurster Richard Davison zei: “Om dit voorjaar de Grand Prix Special op muziek te kunnen uitvoeren bij Royal Windsor is echt een geweldige kans voor een ieder die in Tokyo hoopt te kunnen rijden, vooral omdat de selectie-commissie de wedstrijd bijwonen. Het nieuwe format is een grote verandering ten opzichte van de wedstrijd, maar is ook een ongelooflijk opwindende ontwikkeling voor dressuur als sport.”

‘Erg blij’

Simon Brooks-Ward, Show Director, zei: “We zijn erg blij dat we het nieuwe Olympische Team Medal Format (Grand Prix Special) hosten op de Royal Windsor Horse Show. Met de Olympische Spelen voor de deur is dit een enorm jaar voor de paardensport en Team GBR Dressage. We hopen dat we door het organiseren van het nieuwe format onze ruiters de mogelijkheid kunnen bieden om indruk te maken op de selecteurs. Dit zal ook een enorm unieke kans zijn voor het publiek om de beste Team GB-combinaties op thuisland te zien concurreren voordat het team naar Tokyo gaat.”

Bron: GrandPrix Replay/Horses.nl