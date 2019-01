Voorlopige Deense A-kader dressuur bijeen

De bondscoach van de Deense dressuurruiters Nathalie zu Sayn-Wittgenstein heeft vijf leden van het A-kader met ieder twee paarden bijeen geroepen voor een eerste training dit weekend bij Blue Hors. Het is een voorlopige selectie, pas in het voorjaar zal Zu Sayn de definitieve selectie bekend maken. Opvallende afwezige dit weekend is Blue Hors Zack (v. Rouseau) van Daniel Bachmann Andersen.

De Deense topruiter Daniel Bachmann Andersen is voor het eerste trainingsweekend uitgenodigd met Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz) en de zoon van Blue Hors Zack, Blue Hors Zepter. Met Don Olymbrio won Andersen onder andere het CDI3* op hun thuisbasis in Randbøl. Met Zepter was de Deen de winnaar van de Grand Prix in Frankfurt en pakte hij wereldbeker punten in Stuttgart. Andersens eerste paard Blue Hors Zack kwam voor het laatst in actie in de wereldbekerwedstrijd in Herning waar het paar de kür won.

De andere deelnemers aan het trainingsweekend zijn Anna Kasprzak met haar paarden Quarton (v. Quaterback) en Rock Star (v. Rockwell), Agnete Kirk Thinggaard met Atterupgaards Orthilia (v. Gribaldi) en Blue Hors Zatchmo (v. Blue Hors Zack), Carina Casssoe Krüth met May-Day Graftebjerg (v. Dream of Heidelberg I) en Heiline’s Danciera (v. Fürstenball) en Cathrine Dufour met haar topper Atterupgaards Cassidy (v. Caprimond) en Bohemian (v. Bordeaux).

Voor de drie ruiters Rikke Svane, Betina Jaeger en Anders Dahl, die naast Daniel Bachmann Andersen in het Deense team voor Tryon zaten, is er nog geen plaats ingeruimd.

Tijdens de komende maanden kunnen er wijzigingen in en toevoegingen aan de ploeg plaatsvinden. De definitieve A-ploeg zal in de lente worden bekend gemaakt op basis van de resultaten.

Bron Rideforbund