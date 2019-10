Voormalig Deense Olympiër Lone Jörgensen nu onder Australische vlag

Dressuuramazone Lone Jörgensen kwam twee keer voor Denemarken uit op de Olympische Spelen, in Sydney en in Athene. De Deense was bekend van haar paarden FBW Kennedy, later onder Robert Dover, en FBW De Vito waarmee ze in de wereldbekerfinale in 2012 nog tiende werd. Daarna werd het stil rond de Deense totdat ze dit weekend onder Australische vlag de Grand Prix in Sydney won en tweede werd in de kür.

Zeven jaar geleden verliet Lone Jörgensen met haar partner Ulli Eggers Europa om in Australië te gaan wonen en werken. Jörgensen begon haar loopbaan in 1982 in Stuttgart waar ze werkte op de stal van de familie Eggers. Met FBW Kennedy behaalde Jörgensen twee keer team brons op de EK’s in Arnhem en Verden. Op de Spelen in Sydney werd ze met de zoon van Tiro individueel zevende en met het team vierde. Kennedy ging later verder onder Robert Dover.

De opvolger werd Ludewig G (v. Landfriese I) die Lone Jörgensen naar de Spelen in Athene bracht. De laatste jaren tot haar vertrek in 2012 reed de Deense FBW De Vito (v. De Niro).

In Australië heeft Jörgensen een nieuwe crack gevonden in de twaalfjarige, in Denemarken gefokte merrie Corinna (v. Crelido). Ze heeft de merrie een half jaar in handen en op de wereldbekerwedstrijd in Sydney debuteerde Jörgensen met het paard in de Zware Tour. De Grand Prix werd gewonnen met 69.348% wat meteen de eerste score is die Jörgensen richting de Spelen in Tokio kan brengen. In de kür werd de amazone tweede achter Wendi Williamson met 73.915%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Dressage News/Horses.nl