Voormalig WK-finalist en Isabell Nowaks para-paard Stanford overleden

Op veertienjarige leeftijd is Isabell Nowaks para-paard Stanford (Sir Donnerhall x Diamond Hit) overleden aan de gevolgen van koliek. Nowak was met de zoon van Sir Donnerhall lid van het Duitse para-dressuurkader en hoopte op een teamplek voor de Olympische Spelen in Parijs.

De in 2009 geboren Stanford werd goedgekeurd bij het Westfaalse stamboek. Als driejarige won hij onder Stefanie Wolf de bronzen medaille op de Bundeschampionate. Een jaar later eindigde het duo op de vierde plaats. In 2014 nam Dorothee Schneider de teugels van Stanford over en bracht hem opnieuw aan de start in Warendorf. Als zesjarige reed Schneider de bruine hengst met een score van 8,92 naar de vierde plaats op het WK in Verden.

In 2017 keerde hij terug in de piste, nu onder het zadel van Matthias Bouten, met wie hij verschillende successen op S- niveau behaalde, daarna werd het weer stil rond de hengst. Als ruin keerde Stanford vervolgens in 2022 terug in de sport met Isabell Nowak.

Bron St.Georg