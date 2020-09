Voormalige Verdense veilingtopper Zouzo aangekocht door Helgstrand

Andreas Helgstrand heeft heeft de Blue Hors Zack-zoon Zouzo aangekocht. De vijfjarige Hannoveraanse hengst was vorig jaar april de veilingtopper in Verden met 165.000 euro en kwam in Franse handen. Zouzo blijft in Frankrijk en wordt voorbereidt op het kampioenschap voor jonge dressuurpaarden door Jessica Michel-Botton.

De bij het Hannover Verband goedgekeurde hengst Zouzo werd vorig jaar april door de Frans-Zwitserse investeerder Helen Bloechlinger aangeschaft op de Spring Elite Auction in Verden. De zoon van Blue Hors Zack uit een moeder van Soliman de Hus werd in training gezet bij de Franse amazone Charlotte Chalvignac. Op de internationale jonge paardenrubrieken in Cascais won het paar vier keer met percentages tussen de 82% en 89.2%.

‘Aanbod kon niet worden geweigerd’

Tegenover de Franse dressuurwebsite Dressprod vertelt Charlotte Chalvignac over de verkoop van Zouzo naar Andreas Helgstrand. De hengst werd gespot door Helgstrands scout in Frankrijk Vincent Guilloteau. Chalvignac: “Het paard stond eigenlijk niet te koop, maar Helgstrand deed een aanbod dat niet kon worden geweigerd.”

Jessica Michel-Botton

Zouzo blijft voorlopig in Frankrijk en is verhuisd naar de stallen van Jessica Michel-Botton in Haras de Hus. Hier wordt de hengst voorbereid op de Franse kampioenschappen jonge paarden in Fontainebleau volgende week. Hier wordt mogelijk ook een ticket voor het WK later dit jaar bemachtigd.

Lees hier het interview met Charlotte Chalvignac op Dressprod.

Bron Eurodressage/Dressprod