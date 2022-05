Voormalige veulenveilingtopper Lord Franklin naar Diana Porsche

De Oostenrijkse Grand Prix amazone Diana Porsche heeft een nieuw paard toegevoegd aan haar stal. Het is de zesjarige KWPN-hengst Lord Franklin (Franklin x Lancelot). Lord Franklin was als veulen de veilingtopper in Dronten. Hij werd destijds voor 13.000 euro aangekocht door Kim Schmid. Samen met de zesjarige Lady Gaga en de zevenjarige Kentucky is hij het derde jonge paard op Gut Tannenhof.